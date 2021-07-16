Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu teklifini revize etti! İşte son rakam

Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.
Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon euro şeklinde revize etti. Pazarlıklara 4 milyon euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon euro'ya indi.
İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İtalya'dan da talipleri olan 23 yaşındaki orta saha, teknik direktör Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'ı istiyor.
BERKAN KUTLU KİMDİR?
25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Berkan İsmail Kutlu, profesyonel kariyerine Monthey altyapısında başladı. Ardından Sion'un U21 takımına geçen Kutlu, 2020'de A takıma yükseldi ve bedelsiz olarak Alanyaspor'un yolunu tuttu. 1.86 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Türkiye'nin 21 yaş altı milli takımıyla 3 maça çıkan 23 yaşındaki genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 42 karşılaşmada görev almış, 3 gol atarken 2 de asist yapmıştı.