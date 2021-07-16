Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu teklifini revize etti! İşte son rakam

Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon euro şeklinde revize etti. Pazarlıklara 4 milyon euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon euro'ya indi.