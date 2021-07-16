Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu teklifini revize etti! İşte son rakam

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu teklifini revize etti! İşte son rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... PSV Eindhoven maçı öncesi transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın gündemindeki son isim Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu oldu. Genç futbolcuyu renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılı kulüp yaptığı teklifi revize etti. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 07:59
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu teklifini revize etti! İşte son rakam

Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu teklifini revize etti! İşte son rakam

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon euro şeklinde revize etti. Pazarlıklara 4 milyon euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon euro'ya indi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu teklifini revize etti! İşte son rakam

İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. İtalya'dan da talipleri olan 23 yaşındaki orta saha, teknik direktör Fatih Terim faktöründen dolayı Galatasaray'ı istiyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu teklifini revize etti! İşte son rakam

BERKAN KUTLU KİMDİR?

25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Berkan İsmail Kutlu, profesyonel kariyerine Monthey altyapısında başladı. Ardından Sion'un U21 takımına geçen Kutlu, 2020'de A takıma yükseldi ve bedelsiz olarak Alanyaspor'un yolunu tuttu. 1.86 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Türkiye'nin 21 yaş altı milli takımıyla 3 maça çıkan 23 yaşındaki genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 42 karşılaşmada görev almış, 3 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

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