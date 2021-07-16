Son dakika transfer haberi: Ezgjan Alioski Galatasaray'da! Anlaşma sağlandı (GS spor haberi)

Son olarak Patrick Van Aanholt ve Laywin Kurzawa ile görüşme halinde olan Galatasaray, sağ gösterirken sol vurdu ve Ezgjan Alioski ile anlaştı. Leeds United ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı futbolcu son dönemde Trabzonspor'la anılıyordu. Ancak Makedon oyuncunun, 2 milyon euro maaş ve imza parası istemesi nedeni ile bu transferden vazgeçtiği iddia edildi. Buna karşılık yeniden devreye giren Galatasaray'ın transferi olumlu bir şekilde bitirdiği öğrenildi. 2+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenilen Alioski'nin hangi şartlarda sarı-kırmızılı takıma imza attığı şimdilik bilinmiyor.



Alioski, defansın solunda forma giyiyor. Bununla birlikte orta sahanın solunda, sağında, forvette, merkez ve orta sahada da oynama becerisine sahip... 29 yaşındaki oyuncu, Leeds United kariyerinde 171 maça çıkarken 22 gol atıp 19 asist yapmıştı.