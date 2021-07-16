Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, çarşamba günü oynanacak maçtan avatajlı bir skor elde etmek isterken; Terim, PSV maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte PSV - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 13:16
Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

2021/2022 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

21 Temmuz Çarşamba günü Phillips Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılılarda mücadelenin hazırlıkları sürerken, teknik direktör Fatih Terim, PSV maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte PSV - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Sangare, Van Ginkel, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

GALATASARAY

FERNANDO MUSLERA

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

DEANDRE YEDLIN

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

ALPASLAN ÖZTÜRK

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

MARCAO

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

ÖMER BAYRAM

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

AYTAÇ KARA

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

ARDA TURAN

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

EMRE KILINÇ

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

RYAN BABEL

Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

MOSTAFA MOHAMED

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