Son dakika spor haberi: Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSV maçı muhtemel 11'i

2021/2022 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray , yeni sezon öncesi ilk resmi maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

21 Temmuz Çarşamba günü Phillips Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. İki takım arasındaki rövanş maçı ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.