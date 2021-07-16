Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri ile dün masaya oturuldu. Alioski yıllık 2.2 milyon euro'dan 4 senelik anlaşma istedi. Yıllık 2.2 milyon euro'dan başka Alioski, imza parası ve bonuslarıyla birlikte 17-18 milyon euro'ya mal olacaktı. Ancak bu rakamı gören teknik direktör Fatih Terim, çileden çıktı. Böylesine bir futbolcuya verilecek paranın çok olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, Alioski'yi veto etti.