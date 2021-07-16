Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven maçı öncesi transferleri yetiştirmek istiyor. Aslan'ın en önemli konularından biri ise bek transferi. Türkiye'de 2021-22 sezonu transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna yeni takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, girişimlerini hızlandırdı.
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Nokta transferler yaparak yeni sezonda başarılı bir kadro oluşturmanın çabası içinde olan Galatasaray'da sol bek konusunda hareketlilik sürüyor.
Milliyet'te yer alan habere göre yaptığı yerli transferlerle, Türk futbolcuları artıran ve geleceğe yönelik çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, sol bekte ise yabancıya yöneldi. Galatasaray sol bek konusunda Patrick van Aanholt ile anlaşmasına karşın, ilk hedef durumundaki Ezgjan Alioski için daha istekliydi.