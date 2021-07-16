Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Devler Ligi ön elemesinde Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi transferde gaza basan Galatasaray, sol bek mevkisine yoğunlaştı. Sarı-kırmızılıların gündeminde yer alan Makedon futbolcu Ezgjan Alioski'nin maliyeti ise teknik direktör Fatih Terim'i çileden çıkardı. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 09:21
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı PSV Eindhoven maçı öncesi transferleri yetiştirmek istiyor. Aslan'ın en önemli konularından biri ise bek transferi. Türkiye'de 2021-22 sezonu transfer ve tescil döneminin başlamasıyla birlikte kadrosuna yeni takviyeler yapmak isteyen Galatasaray, girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı transfer eden sarı-kırmızılılar için yeni bir iddia ortaya atıldı. Nokta transferler yaparak yeni sezonda başarılı bir kadro oluşturmanın çabası içinde olan Galatasaray'da sol bek konusunda hareketlilik sürüyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Milliyet'te yer alan habere göre yaptığı yerli transferlerle, Türk futbolcuları artıran ve geleceğe yönelik çalışma içerisinde olan sarı-kırmızılılar, sol bekte ise yabancıya yöneldi. Galatasaray sol bek konusunda Patrick van Aanholt ile anlaşmasına karşın, ilk hedef durumundaki Ezgjan Alioski için daha istekliydi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Kuzey Makedonyalı futbolcunun menajeri ile dün masaya oturuldu. Alioski yıllık 2.2 milyon euro'dan 4 senelik anlaşma istedi. Yıllık 2.2 milyon euro'dan başka Alioski, imza parası ve bonuslarıyla birlikte 17-18 milyon euro'ya mal olacaktı. Ancak bu rakamı gören teknik direktör Fatih Terim, çileden çıktı. Böylesine bir futbolcuya verilecek paranın çok olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, Alioski'yi veto etti.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Ezgjan Alioski'nin maliyeti Fatih Terim'i çıldırttı!

Bu nedenle Aanholt'un ön plana çıktığı belirtildi. 30 yaşındaki bekin senelik maliyetinin 1.6 milyon euro olması nedeniyle tercih edilme olasılığının yüksek olduğu dile getirildi. Sarı-kırmızılılar Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Hollandalı Patrick van Aanholt için bonservis ödemeyecek.

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