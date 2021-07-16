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PSV’nin 11’i netleşti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemedeki rakibi PSV, 20 bin seyircisi önünde PAOK'u 1-0 yenerken hazır bir görüntü verdi. Schmidt'in Galatasaray karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 06:50
PSV’nin 11’i netleşti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemedeki rakibi PSV, 20 bin seyircisi önünde PAOK'u 1-0 yenerken hazır bir görüntü verdi.

Schmidt'in takımı, PAOK'u maç boyunca ciddi bir baskı altına aldı. Birçok gol fırsatı buldu. Bu şutları üst direğe çarptı.

Gol Madueke'den geldi. Kadrosunu netleştiren Schmidt'in Galatasaray karşısında da aynı 11'i sahaya sürmesi bekleniyor.

İşte PSV'nin muhtemel 11'i: Drommel - Mwene, Ramalho, Boscagli, Max - Sangare, Van Ginkel - Madueke, Götze, Vertessen - Zahavi

AGRESİF OYNADIK

PSV'nin hocası Schmidt , PAOK'u mağlup ettikleri maçtan sonra, "Henüz tam olarak hazır değiliz ancak bugün çok fazla güven kazandık. Agresif oynadık ve önümüzdeki hafta Galatasaray'a karşı bu oyunu oynamamız mümkün. Daha fazla gol atmak istiyoruz" dedi.

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