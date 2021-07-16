Hakan’a bağlamak yanlış

Fatih Terim, İtalyanLa Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, Avrupa Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Dostum Mancini'yi tebrik etmek istiyorum. Sonuna kadar hak edilmiş bir başarı" diyen Terim, Türk Milli Takımı'nın EURO 2020'deki kötü performansını, Hakan Çalhanoğlu üzerinden görmemek gerektiğini ifade etti. BU konuda gelen soruya, "Türkiye'nin turnuvadaki hayal kırıklığını bireylerin performansına bağlamak doğru değil. Hakan, sadece her zamanki seviyesine ulaşamadı ama bu değerini düşürmez. Büyük potansiyele sahip takım arkadaşları gibi, Türk Milli Takımı'na çok şey verecek" dedi. Ayrıca, Hakan'ın İnter'e transferinden çok mutlu olduğunu söyledi.
MOHAMED'LE İZLEDİK
Avrupa Şampiyonası'ndaki maçları Mostafa Mohamed ile birlikte izlediğini ifade eden Terim, "Ona maçları birlikte izlemeye çağırdım. Hücum oyuncularının nasıl orta saha oyuncuları gibi koştuğunu göstermek istiyordum" diye konuştu.