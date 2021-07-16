Galatasaray'ın Alex Moreno transferi yattı! Sebebi...

Galatasaray yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir sol bek transferi yapmak istediği bilinirken, Alex Moreno transferi gündemdeydi.

Bununla beraber Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Kurzawa ile ilgilendiği kaydedilirken, transferde anlaşmaya varılmasına çok yaklaşıldığı ifade edilmişti.

KURZAWA SONRASI MORENO YATTI

Öte yandan Galatasaray'ın Kurzawa transferinde sona gelmesiyle beraber, Alex Moreno için masadan kalktığı kaydedildi. Goal'ün haberine göre Cimbom, bu transferi askıya aldı.

Alex Moreno cephesinden de alınan bilgilere göre oyuncu, gelecek sezon Real Betis'te oynamaya devam etmek istiyor ancak eğer astronomik bir teklif gelirse, hem Real Betis hem de Alex Moreno bunu düşünecek.