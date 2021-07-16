Haberler Galatasaray Galatasaray'ın Alex Moreno transferi yattı! Sebebi...

Galatasaray'ın Alex Moreno transferi yattı! Sebebi...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılı kulübün sol ben transfer listesinde olan ve uzun süredir takımı Real Betis ile görüşmelerin sürdürüğü Alex Moreno transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Aktarılan bilgilere göre Cimbom, Kurzawa transferini resmiyet kazandıracak ve bu sebeple, Alex Moreno transferi suya düştü. Öte yandan Alex Moreno'nun yakınları, konuya ilişkin görüşlerini aktardı. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 16:06 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 17:18
Galatasaray'ın Alex Moreno transferi yattı! Sebebi...

Galatasaray yaz transfer sezonunda kadrosuna mutlaka bir sol bek transferi yapmak istediği bilinirken, Alex Moreno transferi gündemdeydi.

Bununla beraber Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde Kurzawa ile ilgilendiği kaydedilirken, transferde anlaşmaya varılmasına çok yaklaşıldığı ifade edilmişti.

KURZAWA SONRASI MORENO YATTI
Öte yandan Galatasaray'ın Kurzawa transferinde sona gelmesiyle beraber, Alex Moreno için masadan kalktığı kaydedildi. Goal'ün haberine göre Cimbom, bu transferi askıya aldı.

Alex Moreno cephesinden de alınan bilgilere göre oyuncu, gelecek sezon Real Betis'te oynamaya devam etmek istiyor ancak eğer astronomik bir teklif gelirse, hem Real Betis hem de Alex Moreno bunu düşünecek.

SON DAKİKA