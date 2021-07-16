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Fransız basını duyurdu! Galatasaray'a Layvin Kurzawa'dan kötü haber

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna öncelikli olarak sol bek katmak istiyor. Bu yönde arayışlarına devam eden Aslan'ın gündemine, Paris Saint-Germain forması giyen Layvin Kurzawa gelmişti. 28 yaşındaki yıldız isimle ilgili gelişmeyi Fransız basını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 10:59
Fransız basını duyurdu! Galatasaray'a Layvin Kurzawa'dan kötü haber

Bir süredir Paris Saint-Germain'le, Layvin Kurzawa transferi konusunda görüşmelerini sürdüren Galatasaray'a kötü haber geldi. İki kulüp, oyuncunun transferi konusunda sözlü mutabakata varsa da Fransız yıldızın Premier Lig'de oynamak istediği bildirildi.

L'Equipe'te yer alan habere göre PSG ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Layvin Kurzawa'nın menajeri, oyuncunun hayali olan İngiltere'de kulüp arıyor. Ancak henüz hiçbir İngiliz takımının, Kurzawa için bir teklifte bulunmadığının da altı çizildi.

Kariyerine Monaco'da başlayan 28 yaşındaki Polonya asıllı sol bek, 2015'te Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Orta sahanın solunda ve stoper mevkilerinde de forma giyebilen Kurzawa, PSG'de çıktığı 152 karşılaşmada 14 gol atarken 23 de asist kaydetti.

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