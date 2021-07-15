Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Sofyan Amrabat'ın peşinde! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

G.Saray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile ilgileniyor. İtalyan medyasından TuttoMercato'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti.