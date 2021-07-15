Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Sofyan Amrabat'ın peşinde! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Sofyan Amrabat'ın peşinde! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan AmrabatFiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Sofyan Amrabat'ın peşinde! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

G.Saray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile ilgileniyor. İtalyan medyasından TuttoMercato'da yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre; Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Sofyan Amrabat'ın peşinde! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

24 yaşında olan ve orta sahada görev yapan Faslı yıldız futbolcu Sofyan Amrabat için Galatasaray'ın kiralama formülünü devreye sokacağı iddia ediliyor. Görüşmeler sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Sofyan Amrabat'ın peşinde! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise tam 15 milyon Euro.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Sofyan Amrabat'ın peşinde! Görüşmeler başladı (GS spor haberi)

FATİH HOCA DA ONU BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri sebebiyle sezonu erken açan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Amrabat transferi için gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Tecrübeli hoca onun takıma katılmasını bekliyor.

SON DAKİKA