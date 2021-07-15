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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Kurzawa'da geri sayıma geçti! Sağlık raporları istendi

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bir yandan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı PSV maçına hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, bir süre önce gündemine aldığı PSG’nin Fransız sol kanat oyuncusu Kurzawa'da mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. Fransız ekibinden oyuncunun sağlık raporlarını isteyen Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde noktalayacağı belirtildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Kurzawa'da geri sayıma geçti! Sağlık raporları istendi

G.Saray PSG'de forma giyen sol kanat oyuncusu Kurzawa için günleri sayıyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda sol bek transferini bir an önce sonlandırmak isteyen G.Saray'ın hem Kurzawa hem de kulübü PSG ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştığı iddia edildi. Takvim'in haberine göre; sarı-Kırmızılılar, tecrübeli oyuncu için PSG'den sağlık raporlarını istedi.

Geçen sezon bir çok maçı sakatlığından dolayı kaçıran Kurzawa'nın raporları temiz gelirse oyuncu son kez İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirilecek. 21 Temmuz'da oynayacağı PSV maçına 24 saat kala kadrosuna iki oyuncu ekleme şansı olan Galatasaray, bu tarihe kadar kadrosuna bir sol beki katmayı hedefliyor.

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