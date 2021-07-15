Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal'ı kaptı! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar...
İSTANBUL'DA ZİRVE
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.
LEICESTER CITY'YE 2 MİLYON EURO PEŞİN
29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. Bu arada Beşiktaş'ta kalmak isteyen Valentin Rosier'den vazgeçen Galatasaray, Udinese'nin Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen için tekrar masaya oturdu. İtalya'da pazarlıklar başladı.