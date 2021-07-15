Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal'ı kaptı! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Uzun süre ilgilendiği Salih Uçan'ı Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar...

İSTANBUL'DA ZİRVE Sabah'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.