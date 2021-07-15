Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal'ı kaptı! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal'ı kaptı! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-kırmızılılar, geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal için girişimlere başlamıştı. Cimbom, Cezayirli yıldızla maaş konusunda, bonservisini elinde tutan Leicester City ile de ödenecek tutar konusunda anlaşma sağladı. İşte tüm detaylar ve ödenecek rakam... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal'ı kaptı! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Uzun süre ilgilendiği Salih UçanBeşiktaş'a kaptıran Galatasaray, rövanşı öyle bir isimle almak üzere ki Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyahbeyazlıların bu yıl da kadrosunda görmek istediği Rachid Ghezzal'a kanca atan Aslan, transferde mutlu sona ulaştı. Sarıkırmızılı kulüp, Cezayirli oyuncu ve bonservisine sahip Leicester City ile el sıkıştı. Yılın transferinin resmiyet kazanması an meselesi. İşte detaylar...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal'ı kaptı! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

İSTANBUL'DA ZİRVE

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetici Işıtan Gün geçen hafta telefonda konuştukları yıldız futbolcunun menajeri Anouir Fazuli ile İstanbul'da önceki akşam yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı sağ kanat, 2.5 milyon Euro garanti para ve artı performans bonusları içeren teklife sonunda 'Evet' dedi. Galatasaray'la Beşiktaş'ın Ghezzal'a teklifleri arasında 1 milyon Euro'ya yakın fark olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal'ı kaptı! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

LEICESTER CITY'YE 2 MİLYON EURO PEŞİN

29 yaşındaki oyuncuyla anlaşan Aslan, İngiliz futbol piyasasına hakim Işıtan Gün'ün çabalarıyla Leicester City'yi de 2 milyon Euro peşin ve bir sonraki yıl 1 milyon Euro taksit bonservis bedeline ikna etmeyi başardı. Bu arada Beşiktaş'ta kalmak isteyen Valentin Rosier'den vazgeçen Galatasaray, Udinese'nin Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen için tekrar masaya oturdu. İtalya'da pazarlıklar başladı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Rachid Ghezzal'ı kaptı! İşte ödenecek rakam... (GS spor haberi)

Orta sahanın hem sağında hem ortasında hem de solunda forma giyen Rachid Ghezzal, kariyeri boyunca çıktığı 233 maçta 28 gol atarken 43 de gol pası verdi. 29 yaşındaki futbolcu Fransa U20 Milli Takımı ile 4 karşılaşmada görev yaparken, Cezayir A Milli Takımı ile ise 19 mücadelede sahada yer aldı. Ghezzal için bugüne kadar 14 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı.

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