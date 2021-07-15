Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | Gs haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | Gs haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da, Fatih Terim ve scout ekibi transferler için ince eleyip sık dokuyor. Burak Elmas ve ekibi hazırlanan listedeki yıldızları kadroya katmak için harekete geçti. Listeye Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda gibi isimler de eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 11:11
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

WILDER CARTAGENA

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wilder Cartagena'yı gündemine aldı. Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

NICOLAE STANCIU

Galatasaray'ın uzun süredir renklerine bağlamak için çabaladığı Rumen 10 numara Nicolae Stanciu'da flaş bir gelişme yaşandı. Rumen medyasında çıkan haberlere göre Slavia Prag, Stanciu'ya maaş zammı yaparak takımda tutmak için harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

MATIAS VINA

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi. Palmeiras forması giyen Matias Vina ile ilgileniyor. Bek transferlerine büyük önem veren Fatih Terim'in istediği 2-3 oyuncudan biri olan Vina için girişimler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

AMR WARDA

Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayan ve o bölgeye etkili bir isim arayan sarı-kırmızılıların PAOK'ta forma giyen Amr Warda ile ilgilendiği ve Mısırlı oyuncunun kulübüne rest çektiği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

SOFYAN AMRABAT

İtalyan medyasından TuttoMercato'da çıkan habere göre; Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

MICHAEL CUISANCE

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Bayern Münihli Michael Cuisance'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

LAYVIN KURZAWA

Fransız basını sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. RMC Sport, Paris Saint Germain'in sol beki Kurzawa için Galatasaray'ın devreye girdiğini ve kiralama teklifinde bulunacağını yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | GS haberleri

RACHID GHEZZAL

Geçtiğimiz sezona damga vuran futbolculardan biri olan Rachid Ghezzal için yarış devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Beşiktaş'ın da gündemindeki Cezayirli yıldızın kendisi ve kulübü Leicester City ile anlaştı.

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