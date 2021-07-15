Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | Gs haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
WILDER CARTAGENA
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wilder Cartagena'yı gündemine aldı. Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.
NICOLAE STANCIU
Galatasaray'ın uzun süredir renklerine bağlamak için çabaladığı Rumen 10 numara Nicolae Stanciu'da flaş bir gelişme yaşandı. Rumen medyasında çıkan haberlere göre Slavia Prag, Stanciu'ya maaş zammı yaparak takımda tutmak için harekete geçti.