Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Matias Vina, Amr Warda... | Gs haberleri

MATIAS VINA Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir isim daha gündeme geldi. Palmeiras forması giyen Matias Vina ile ilgileniyor. Bek transferlerine büyük önem veren Fatih Terim'in istediği 2-3 oyuncudan biri olan Vina için girişimler sürüyor.

AMR WARDA Onyekuru'nun opsiyonunu kullanmayan ve o bölgeye etkili bir isim arayan sarı-kırmızılıların PAOK'ta forma giyen Amr Warda ile ilgilendiği ve Mısırlı oyuncunun kulübüne rest çektiği iddia edildi.