Haberler Galatasaray Galatasaray Ezgjan Alioski bombasını patlattı! Transferde anlaşma tamam

Galatasaray Ezgjan Alioski bombasını patlattı! Transferde anlaşma tamam

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, gelecek sezon için bir sol bek arayışına girerken, gündeme bir çok isim gelmişti. Kurzawa, Ricardo Rodríguez, Ezgjan Alioski gibi isimlerle görüşen Galatasaray'da transfere dair flaş bir gelişme yaşandı. Buna göre Galatasaray, Ezgjan Alioski transferini bitirdi ve anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2021 Perşembe 13:48
Galatasaray Ezgjan Alioski bombasını patlattı! Transferde anlaşma tamam

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da yeni sol bek oyuncusu belli oldu. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray Ezgjan Alioski bombasını patlattı! Transferde anlaşma tamam

Sabah'ın haberine göre Ezgjan Alioski, Premier Lig ekibi Leeds United'la sözleşmesi sona ermişti. Trabzonspor da Alioski'yi kadrosuna katmak istemiş ve oyuncuyla görüşme yapmıştı. Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.

Galatasaray Ezgjan Alioski bombasını patlattı! Transferde anlaşma tamam

ORTA SAHANIN SOLU VE SOL KANAT BÖLGESİNDE DE OYNAYABİLİYOR
Sol bekte oynamasına rağmen forma numarasının '10' olmasıyla dikkat çeken Kuzey Makedonyalı oyuncu Alioski, orta sahanın solu ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

Galatasaray Ezgjan Alioski bombasını patlattı! Transferde anlaşma tamam

Leeds United'da forma giydiği 162 maçta 22 gol ve 16 asist yapan Alioski, hücum katkısıyla dikkat çekiyor.

SON DAKİKA