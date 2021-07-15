Galatasaray Ezgjan Alioski bombasını patlattı! Transferde anlaşma tamam

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray'da yeni sol bek oyuncusu belli oldu. Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.

Sabah'ın haberine göre Ezgjan Alioski, Premier Lig ekibi Leeds United'la sözleşmesi sona ermişti. Trabzonspor da Alioski'yi kadrosuna katmak istemiş ve oyuncuyla görüşme yapmıştı. Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.