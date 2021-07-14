Türkiye tek yumruk

Olympiakos maçı için Yunanistan'ın Atina şehrine giden ve Covid 19 önlemleri bahane gösterilerek havaalanında 2 saat bekletilen Galatasaray'a tüm Türkiye'den destek yağdı. İki ülke arasında karşılıklı PCR testi anlaşması bulunması ve sarı-kırmızılı ekibin, son 72 saat içinde yapılmış testlerin bilgilerini sunmasına karşın Yunan tarafı, her türlüğe çirkinliği başvurmaktan geri kalmadı. Son olarak pasaporttan geçenlerin de geri çağrılıp test istenmesi bardağı taşıran son damla oldu.

2 saat havalimanında bekletilen temsilcimiz, küstah tavırlar üzerine Türkiye'ye dönme kararı aldı. Bu rezil tavır nedeniyle bir açıklama yapan, Başkan Burak Elmas, "Bu yapılanlar Galatasaray'a yapılmamıştır TÜRK halkına yapılmıştır. Bu insan haklarına aykırıdır ve Yunanistan'dan ÖZÜR bekliyoruz" derken Galatasaray'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, Spor Bakanlığı, TFF ve kulüplerin yanı sıra taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden tam destek verildi.



KENDİMİZİ GÜÇLÜ HİSSETTİK



İstanbul dönüşü yaşadıkları çirkin olayla ilgili açıklamada bulunan Fatih Terim, "Dostluk maçları dostlarladır. Yapılan davranış, dostça bir davranış değil. Dönme kararımızın daha doğru olduğunu düşündük" diye konuştu. Tecrübeli hoca ayrıca, "Cumhurbaşkanımız ilgisini hiç eksik etmedi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Onların sesini duyunca insan kendisini çok güçlü hissediyor" ifadesini kullandı.



İLKEL TAVRI KINIYORUZ



Atina'da komşuluğa ve en önemlisi insanlığa yakışmayacak bir muameleye maruz kalan Galatasaray'a futbol camiası arka arkaya yayınladıkları mesajlarla destek verdi. İşte o mesajlardan bazıları:



* TFF: Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

* KULÜPLER BİRLİĞİ: Galatasaray'ın karşılaştığı ilkel tavrı kınıyoruz!

* ADANASPOR: Yunanistan'da Yunan makamlarınca uygulanan ahlak dışı tutumu kınıyor, @GalatasaraySK camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

* ANTALYASPOR: Galatasaray Spor Kulübü'nün karşılaştığı centilmenliğe yakışmayan ve kabul edilemez tutumu şiddetle kınıyoruz! Yanındayız @GalatasaraySK

* BB ERZURUMSPOR: Yunanistan'da Yunan makamlarınca uygulanan ahlak dışı tutumu kınıyor, Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

* KARAGÜMRÜK: Galatasaray'ın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muameleyi bir Türk ekibi olarak kendimize yapılmış gibi görüyoruz. Yunan makamlarının tutumunu şiddetle kınıyoruz ve Galatasaray Spor Kulübün yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

* KASIMPAŞA: Galatasaray'ın her zaman yanında olduğumuzu belirtiyor, bu ilkel davranışlarından dolayı Yunan makamlarını şiddetle kınıyoruz.

* KAYSERİSPOR: Galatasaray kafilesine yapılan küstahça davranışı kınıyoruz.

* RİZESPOR: Yunanistan havalimanında maruz kaldığı insanlık dışı uygulamalar nedeniyle yurda dönme kararı alan @GalatasaraySK'nün yanında olduğumuzu belirtiyor, fair play ruhuna aykırı davranışları nedeniyle Yunan makamlarını şiddetle kınıyoruz. * Keçiörengücü, Zonguldakspor, Ümraniyespor, İskenderunspor, Mardin 1969 Spor Kulübü ve Muğlaspor da destek veren kulüpler arasında yer aldı. Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.