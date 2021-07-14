Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 8 numaraya son aday Bayern Münih'ten! Michael Cuisance... (GS spor haberi)

Cuisance ise Almanya'da ya da 5 büyük ligde şansını denemeyi düşünse de şimdilik Galatasaray dışında talip olmaması Almanya- İstanbul hattının açık kalmasını sağlıyor.

8 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Bayern Münih henüz 19 yaşında olan Michael Cuisance'ı yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında aldı. Gladbach akademisinin en iyi yeteneklerinden biri olarak lanse edilen Fransız oyuncu beklenen patlamayı yapamadı.