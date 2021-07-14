Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 8 numaraya son aday Bayern Münih'ten! Michael Cuisance... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da 8 numaraya son aday Bayern Münih'ten! Michael Cuisance... (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Cimbom 8 numara arayışında yeni bir ismi listesine aldı. Orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Bayern Münih'te forma giyen genç yıldız Michael Cuisance'i listesine aldığı iddia edildi. Alman devi, Cuisance'nin takımdan gönderilmesine sıcak bakıyor... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray'da 8 numaraya son aday Bayern Münih'ten!

Galatasaray bir an önce 8 numara transferini sonlandırmak istiyor. Gedson ve Paulinho için bir taraftan takibini sürdürse de, Cimbom diğer seçenekler üzerinde durmayı ihmal etmiyor.

Galatasaray'da 8 numaraya son aday Bayern Münih'ten!

Bu bağlamda, sarı-kırmızılı yönetimin önüne Bayern'in geçen sezon Marsilya'ya kiralık gönderdiği Michael Cuisance geldi. Hem oyuncunun menajeri, hem de Bayern'le temas kuruldu.

Galatasaray'da 8 numaraya son aday Bayern Münih'ten!

Bayern Münih, Cuisance'ın ayrılığına sıcak bakıyor. Ancak, Alman devinin kesin satış opsiyonu olması durumunda oyuncunun ayrılmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da 8 numaraya son aday Bayern Münih'ten!

Cuisance ise Almanya'da ya da 5 büyük ligde şansını denemeyi düşünse de şimdilik Galatasaray dışında talip olmaması Almanya- İstanbul hattının açık kalmasını sağlıyor.

Galatasaray'da 8 numaraya son aday Bayern Münih'ten!

8 MİLYON EURO'YA ALDILAR

Bayern Münih henüz 19 yaşında olan Michael Cuisance'ı yaklaşık 8 milyon Euro'luk bir ücret karşılığında aldı. Gladbach akademisinin en iyi yeteneklerinden biri olarak lanse edilen Fransız oyuncu beklenen patlamayı yapamadı.

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