Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...
WILDER CARTAGENA
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wilder Cartagena'yı gündemine aldı. Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.
LAYVIN KURZAWA
Fransız basını sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. RMC Sport, Paris Saint Germain'in sol beki Kurzawa için Galatasaray'ın devreye girdiğini ve kiralama teklifinde bulunacağını yazdı.