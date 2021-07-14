Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

MICHAEL CUISANCE Galatasaray, geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Bayern Münihli Michael Cuisance'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

BERKAN KUTLU Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da bir sonraki yerli transfer hadefi Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu oldu. 23 yaşındaki Berkan için önce 5 milyon euro isteyen Alanyaspor'un 3 milyon euro'ya ikna edilerek imzaların bu hafta atılması bekleniyor.