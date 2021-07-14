Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezon sakatlıklar ve cezalardan büyük problem yaşayan Galatasaray, gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak rotasyonu bol bir kadro kurmak istiyor. Galatasaray yönetimi, Fatih Terim ile gerçekleştirdiği toplantılarda transfer listesini değerlendiriyor. Listeye yeni isimler de eklendi. Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena sarı kırmızılı ekibin gündemindeki yerini aldı. İşte Galatasaray'ın transfer listesi ve detayları... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 08:42
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

WILDER CARTAGENA

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray, Wilder Cartagena'yı gündemine aldı. Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

LAYVIN KURZAWA

Fransız basını sürpriz bir gelişmeyi duyurdu. RMC Sport, Paris Saint Germain'in sol beki Kurzawa için Galatasaray'ın devreye girdiğini ve kiralama teklifinde bulunacağını yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

MICHAEL CUISANCE

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Bayern Münihli Michael Cuisance'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da bir sonraki yerli transfer hadefi Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu oldu. 23 yaşındaki Berkan için önce 5 milyon euro isteyen Alanyaspor'un 3 milyon euro'ya ikna edilerek imzaların bu hafta atılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Gedson Fernandes, yeniden transfer edilmek isteniyor. Gedson Fernandes ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Joao Mario'nun Benfica'ya transfer olmasıyla Gedson Fernandes transferinin önü açıldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Crystal Palace ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt transferinde sona yaklaştı. Hollandalı yıldızın istediği imza parası üzerinden pazarlıklar devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer listesindeki isimler! Layvin Kurzawa, Michael Cuisance, Wilder Cartagena... | GS haberleri

ARTURO VIDAL

Dünyaca ünlü yıldızlardan olan Arturo Vidal yeniden Galatsaray'ın gündemine geldi. Çizme basınından La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre; America (Meksika), Flamengo ve Boca Juniors'un yanı sıra Galatasaray da "Kral Arturo" ile yakından ilgileniyor.

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