Son dakika spor haberleri: Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Galatasaray protestosu!

G.Saray önceki gün Olympiakos ile özel maç yapmak için Atina'ya gitmiş, havalimanında Yunan yetkililerin küstah tavrıyla karşılaşmıştı. Sarı-kırmızılıların sabırlı tutumlarına rağmen çıkartılan sorunların artarak devam etmesi nedeniyle G.Saray, yurda dönmüştü. Bu olayı dünya basınından birçok medya kuruluşu manşetlerine taşırken, G.Saray'ın önemli bir tavır aldığı görüşünde birleşti. Dün de Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; G.Saray kafilesine Atina'da sergilenen tutumun şiddetle protesto edildiği belirtildi. Bu durumun kural dışı, ayrımcı ve dostluktan uzak olduğu kaydedildi. Ayrıca Yunanistan'dan, gelecek dönemde ülkeyi ziyaret edecek kulüplere karşı benzer bir muamelenin yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması talep edildi.