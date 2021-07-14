Son dakika GS haberleri | Galatasaray'dan Rashford'a destek mesajı!

EURO 2020'yi penaltılarla İtalya'ya kaybeden İngiltere'de, penaltı atışlarını kaçıran üç isim Rashford, Sancho ve Saka ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Manchester United'ın yıldızı Rashford, daha sonra sessizliğini bozmuş ve "Penaltı vuruşum yeterince iyi değildi, daha iyisini yapabilirdim, kabul ediyorum. Ama kökenim ve kimliğim nedeniyle asla özür dilemeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'dan da İngiliz yıldız için bir destek paylaşımı geldi.

İşte o mesaj;