Yunan'dan büyük ayıp

Olympiakos ile yeni sezon öncesinde oynayacağı hazırlık karşılaşması için Yunanistan'a giden Galatasaray, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tüm kafileden yeniden PCR testi istemesi üzerine, yaşanan sorunun çözülemediği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



KÜSTAH BİR TAVIR

"Tüm prosedürler yerine getirilmesine rağmen Yunan yetkililerden biri, PCR testlerimizi kabul etmediklerini ve yeniden test olmamız gerektiğini söyleyerek hoş olmayan, küstah bir tavırla, PCR testlerini tanıma protokolü olmasına rahmen tüm kafilenin yeniden teste girmesini talep etti. İki saatlik bir süre havalimanında bekletildikten sonra sorunun hiçbir şekilde çözülememesinden dolayı kafilemiz İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı."



Sarı-kırmızılı oyuncular, Yunanistan'da sergilenen küstah tavır sonrasında yönetimin aldığı kararla Türkiye'ye geri döndü.



TERİM'DEN SERT TEPKİ

Atina'da yaşanan çirkin olaya en büyük tepkiyi gösteren isim teknik direktör Fatih Terim oldu. Yunanlıların tavrına hayli sinirlenen tecrübeli teknik adamın çok sinirlendiği ve yönetimle görüşerek takımı İstanbul'a geri getirmeye karar verdiği bildirildi.



Gernçlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunanistan'da Galatasaray'a karşı takınılan tavıra tepki gösterdi. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada "Hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Spor Kulübü'müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.