Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes...

Son dakika Galatasaray haberleri... Geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan ve gelecek sezon 3 kulvarda da iyi bir sonuç hedefleyen Aslan'da teknik direktör Fatih Terim ile yönetim etkili bir çalışma içerisinde. Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, menajer, kulüp ve oyuncularla görüşme halinde. Fatih Terim'in listesine Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes gibi isimler de eklendi. İşte detaylar... (GS haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 08:06
Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda listeye yeni isimler eklendi. İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

İSMAİL ÇOKÇALIŞ

Galatasaray, Bursaspor forması giyen genç sağ bek İsmail Çokçalış'ı gündemine aldı. Genç futbolcu ile Fatih Terim bir görüşme yaptı. Terim, 21 yaşındaki oyuncuya kendisinden uzun vadede faydalanmak istediğini belirtti. Bursaspor ile temaslar devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

BERKAN KUTLU

Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Galatasaray'da bir sonraki yerli transfer hadefi Aytemiz Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu oldu. 23 yaşındaki Berkan için önce 5 milyon euro isteyen Alanyaspor'un 3 milyon euro'ya ikna edilerek imzaların bu hafta atılması bekleniyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

DORUKHAN TOKÖZ

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz için Galatasaray'ın devreye girdiği ve oyuncu ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

GEDSON FERNANDES

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Gedson Fernandes, yeniden transfer edilmek isteniyor. Gedson Fernandes ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Gedson'la aynı bölgede görev yapan Mario'nun Benfica'ya transferinin an meselesi olduğu ve bu transferin ardından Gedson'un Galatasaray'a gitmesine izin verileceğini duyurdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

PATRICK VAN AANHOLT

Sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray, Crystal Palace ile yollarını ayıran ve serbest statüsünde yer alan Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt transferinde sona yaklaştı. Hollandalı yıldızın menajeri İstanbul'a davet edildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

RONY LOPES

Sofiane Feghouli ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Rony Lopes'i gündemine aldı. Yıldız futbolcuya olan ilgiyi menajeri doğruladı. Öte yandan İspanyol basını transfer ile ilgili detayları verdi. Beşiktaş'ın ve Olympiakos'un da yıldız isimle ilgilendiğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

NICOLAE STANCIU

Romanya futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Nicolae Stanciu için teklif yükselten Galatasray, Slavia Prag'a 6 milyon euro önerdi. Slavia Prag, 7.5 milyon euro istemişti.

Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Nicolae Stanciu, Arturo Vidal, Gedson Fernandes... | GS haberleri

ARTURO VIDAL

Dünyaca ünlü yıldızlardan olan Arturo Vidal yeniden Galatsaray'ın gündemine geldi. Çizme basınından La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre; America (Meksika), Flamengo ve Boca Juniors'un yanı sıra Galatasaray da "Kral Arturo" ile yakından ilgileniyor.

SON DAKİKA