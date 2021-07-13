Son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Galatasaray bir taraftan 21 Temmuz Çarşamba günü PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer listesindeki isimleri en kısa sürede bitirmeye çalışıyor.
Galatasaray bir taraftan 21 Temmuz Çarşamba günü PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer listesindeki isimleri en kısa sürede bitirmeye çalışıyor.
Şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Aslan için Güney Amerika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılılar için gündeme getirilen isim son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu orta saha oyuncusu Wilder Cartagena.
Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.
Peru basınında çıkan haberlere göre ise, Cartagena'nın Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası onunla ilgilenen Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü belirtildi.
Haberde ayrıca, Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu ve anlaşmanın sona yaklaştığı yazıldı.
WİLDER CARTAGENA KİMDİR?
1994 doğumlu olan Wilder Cartagena, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Cartagena, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı.
Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu. Godoy Cruz ile olan sözleşmesi bu yıl sona eren Cartagena, serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.
Kariyerinde toplam 213 maça çıkan Perulu oyuncu, 7 gol ve 6 asistle oynadı.