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Son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Galatasaray için son dakika transfer iddiası... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekip transfer çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından transfer listesine eklediği isimleri bitirmek için yoğun çaba sarf eden Cimbom için flaş bir transfer iddiası gündeme geldi: Galatasaray bonservisi elinde olan Wilder Cartagena ile anlaşmaya vardı. (GS transfer haberi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 01:05
Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Galatasaray bir taraftan 21 Temmuz Çarşamba günü PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer listesindeki isimleri en kısa sürede bitirmeye çalışıyor.

Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan Aslan için Güney Amerika'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Sarı-kırmızılılar için gündeme getirilen isim son olarak Godoy Cruz forması giyen Perulu orta saha oyuncusu Wilder Cartagena.

Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Arjantinli spor muhabiri Guillermo Ferretti twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cartagena'nın sarı kırmızılı ekibe gideceğini duyurdu.

Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Peru basınında çıkan haberlere göre ise, Cartagena'nın Galatasaray'dan aldığı teklif sonrası onunla ilgilenen Arjantin kulübü Rosario Central'e transferinin suya düştüğü belirtildi.

Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Haberde ayrıca, Galatasaray'ın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için sunduğu teklifin bir hayli cazip olduğu ve anlaşmanın sona yaklaştığı yazıldı.

Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

WİLDER CARTAGENA KİMDİR?

1994 doğumlu olan Wilder Cartagena, Peru'da dünyaya geldi. Orta saha bölgesinde forma giyen Cartagena, futbol kariyerine 2012 yılında Peru'nun Alianza Lima takımında başladı.

Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Uzun yıllar Peru Ligi'nde forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 2020 yılında Arjantin'in Godoy Cruz takımına transfer oldu. Godoy Cruz ile olan sözleşmesi bu yıl sona eren Cartagena, serbest oyuncu statüsünde yer alıyor.

Transferde son dakika... Galatasaray için Wilder Cartagena iddiası!

Kariyerinde toplam 213 maça çıkan Perulu oyuncu, 7 gol ve 6 asistle oynadı.

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