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Son dakika Galatasaray haberi... Vidal'ı Cimbom'a yazdılar!

Galatasaray transfer haberi... Transfer için aralıksız çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili yurt içi olduğu kadar yurt dışından da haberler gelmeye devam ediyor. Golcü arayışındaki sarı kırmızılı ekibin daha önce de ilgilendiği belirtilen Arturo Vidal'le ilgili İtalyan basınından flaş bir transfer iddiası gündeme getirildi. (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberi... Vidal'ı Cimbom'a yazdılar!

İnter, Arturo Vidal için "gidebilir" statüsü belirlerken dünya çapında talipler ortaya çıkmaya başladı. La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre; America (Meksika), Flamengo ve Boca Juniors'un yanı sıra Galatasaray da "Kral Arturo" ile yakından ilgileniyor.

Son dakika Galatasaray haberi... Vidal'ı Cimbom'a yazdılar!

Haberde, "River Plate'in gölgesinde kalmaktan kurtulmak isteyen Boca, Vidal'ın masraflarının bir kısmını karşılayabilir. Ancak Galatasaray da bunu karşılamaya 'Evet' derse Vidal, Avrupa'da kalmaya daha fazla sıcak bakıyor. Türk tarafı diğer takımlar kadar hevesli görünmese de her an bir sürpriz yapabilir" denildi.

Son dakika Galatasaray haberi... Vidal'ı Cimbom'a yazdılar!

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Vidal, geçen yıl eylül ayında Barcelona'dan İnter'e 1 milyon euro'ya transfer olmuştu. İtalyan ekibin, 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcuyu, bedelsiz yollayabileceği belirtiliyor.

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