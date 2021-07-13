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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Rosier'e Galatasaray baskısı! İşte yanıtı

Spor Toto Süper Lig'de Rosier'in geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performans taraflı tarafsız herkesten beğeni almıştı. Fransız sağ beki yeniden kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ın karşısına ezeli rakibi Galatasaray çıktı. Sarı kırmızılılar Sporting'e Beşiktaş'tan daha yüksek ücret teklif ederken Rosier'in yanıtı ise net oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 12:46
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Rosier'e Galatasaray baskısı! İşte yanıtı

Transferin ilk gününden itibaren ısrarla Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen ve siyah beyazlı formasıyla yaptığı bireysel antrenman görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaşan 24 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Rosier'e Galatasaray baskısı! İşte yanıtı

Portekiz ekibi Sporting'e oyuncunun bonservisi için Beşiktaş'ın 4 miyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifine karşılık, Galatasaray'ın 5 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Rosier'e Galatasaray baskısı! İşte yanıtı

Bu teklifler karşısında daha fazla para kazanmak isteyen Sporting'in Roiser'e 'Galatasaray'a git' dediği ancak Fransız sağ bekin 'Kesinlikle Beşiktaş'ta kalmak ve orada oynamak istiyorum. Benim için başka seçenek yok, beni Beşiktaş'a verin' diye ısrar ettiği ve bu transferin Beşiktaş lehine sonuçlandırılmasını istediği belirtildi.

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