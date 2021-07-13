Radamel Falcao o takımları açıkladı! Transfer...

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Radamel Falcao'dan transfer için yeşil ışık... Kolombiyalı golcü verdiği röportajda, o takımları işaret etti.

Sarı kırmızılılarla sözleşmesi 2022'de sona erecek Radamel Falcao, bir sosyal medya uygulamasından Martin Liberman ile özel röportaj gerçekleştirdi.

Kolombiyalı golcü, gelecek yıllarda Amerika kıtasına geri dönebileceğine işaret ederken, Meksika'dan 3 takım ismi verdi ve o kulüpleri yakından takip ettiğini ifade eddi.

İŞTE O SÖZLER

Radamel Falcao, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda Meksika Ligi'ni en iyi temsil eden takım America, sonra Monterrey ve ardından Tigres geliyor. Benim Meksika'da tuttuğum ve takip ettiğim tek bir takım yok. Çok ilginç kulüpler ver." dedi.

MEKSİKA BASININ 'TRANSFER' DEDİ

Öte yandan Meksika basını, halihazırda bul kulüplerin Falcao'yu istediğini ve Kolombiyalı golcünün açıklamasının transfer sebepli olabileceğini aktardı.