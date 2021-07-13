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Galatasaray'ın transfer hedefi Stanciu için kulüp başkanı konuştu! "Teklif..."

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların gelecek sezon orta saha pozisyonu için düşündüğü Rumen 10 numara Stanciu için, Slavia Prag başkanı konuştu. Çekya kulübünün başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray'ın Stanciu için ilgisinin olduğunu doğrularken, bir transfer teklifinin kendilerine gittiğini de duyurdu. İşte o sözler.... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 15:12
Galatasaray'ın transfer hedefi Stanciu için kulüp başkanı konuştu! "Teklif..."

Slavia Prag Başkanı Jaroslav Tvrdik, Galatasaray ile yaptığı Nicolae Stanciu transfer görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Stanciu için kulüp başkanı konuştu! "Teklif..."

Tvrdik, "Oyuncularımız için teklif vermek her kulübün hakkıdır. Ancak, teklifi kabul etmemiz için hem Slavia hem de oyuncu için ilginç bir teklif olmalıdır. Galatasaray Başkanı ile Stanciu transferi için görüştüm ancak bir anlaşma olmadı." dedi.

Galatasaray'ın transfer hedefi Stanciu için kulüp başkanı konuştu! "Teklif..."

Slavia Prag Başkanı, "Stanciu'yu satın almak isteyen kulüpler, önce bizimle anlaşmak zorundadır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Galatasaray'ın transfer hedefi Stanciu için kulüp başkanı konuştu! "Teklif..."

SLAVIA PRAG 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Çek kulübü 2 yıl daha sözleşmesi olan Stanciu'nin fiyatını 6.5 milyon Euro olarak belirlerken, Cimbom rakamı aşağıya çekmeye çalışmıştı. Galatasaray'ın hedefi, transferi 4 milyon Euro bitirmekti.

Galatasaray'ın transfer hedefi Stanciu için kulüp başkanı konuştu! "Teklif..."

Teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine temas kurulan Rumen futbolcu, 28 yaşında ve 1.69 metre boyunda. Geçen sezon Slavia Prag formasıyla çıktığı 45 maçta 16 gol, 8 asist üreten Rumen futbolcu, on numaranın yanı sıra orta sahanın sağında ve merkezde 8 numara pozisyonunda görev yapabiliyor.

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