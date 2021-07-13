Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Gelişim Ligi

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray ile Trabzonspor U19 takımları kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Trabzonspor U19 maçı 13 Temmuz Salı günü saat 21:00'da A Spor'dan naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'IN FİNAL YOLU!

Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray, Kasımpaşa ile yarı finalde karşılaştı. 105. dakikada Bartuğ Elmaz'ın penaltıdan attığı golle adını finale yazdırdı.

TRABZONSPOR'UN FİNAL YOLU!

Trabzonspor, Göztepe ile karşılaştı. Bordo mavili ekip çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Trabzonspor, Fenerbahçe ile yarı finalde kozlarını paylaştı. Bordo mavili ekip, Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek finalde Galatasaray ile eşleşti.