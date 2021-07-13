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Galatasaray transfer bombasını patlatmaya çok yaklaştı! Yeni sol bek Van Aanholt olacak

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Marcelo Saracchi ile yola devam etmeyeceği bilinen sarı kırmızılılar, sol bek pozisyonu için çeşitli isimlerle görüşmelere başlamıştı. Bu ismlerden birinin de Van Aanholt olduğu ifade edilmişti. Bu bağlamda Cimbom, Van Aanholt transferini bitirmeye çok yaklaştı. Süper Lig devi, Van Aanholt'un menajerini İstanbul'a getirecek. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2021 Salı 06:50
Galatasaray transfer bombasını patlatmaya çok yaklaştı! Yeni sol bek Van Aanholt olacak

Galatasaray'da sol bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların 1. opsiyon olarak belirlediği Alex Moreno için Real Betis kulübü 2 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etmedi ve fiyatın arttırılmasını Galatasaray yönetiminden talep etti.

Galatasaray transfer bombasını patlatmaya çok yaklaştı! Yeni sol bek Van Aanholt olacak

REAL BETIS'E VETO

Buna yanaşmayan Galatasraylı kurmaylar ibreyi hemen bonservisi elinde olan Van Aanholt'a çevirdi.

Galatasaray transfer bombasını patlatmaya çok yaklaştı! Yeni sol bek Van Aanholt olacak

GÖRÜŞMELER ARTIK İSTANBUL'DA

Crystal Palace'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Hollandalı sol bekin menajerini İstanbul'a davet etti. Takvim'in haberine göre; Hollandalı oyuncvunun menajeriyle görüşmeler artık İstanbul'a gercekleşecek.

Galatasaray transfer bombasını patlatmaya çok yaklaştı! Yeni sol bek Van Aanholt olacak

KÜÇÜK BİR FİYAT FARKI VAR

Galatasaray'ın teklifi ile Van Aanholt'un menajerinin isteği arasında küçük bir makas farkı olduğu İstanbul'daki görüşmelerde bu durumunda halledilmesi betleniyor.

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