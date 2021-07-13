Galatasaray transfer bombasını patlatmaya çok yaklaştı! Yeni sol bek Van Aanholt olacak

Galatasaray'da sol bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların 1. opsiyon olarak belirlediği Alex Moreno için Real Betis kulübü 2 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etmedi ve fiyatın arttırılmasını Galatasaray yönetiminden talep etti.
REAL BETIS'E VETO
Buna yanaşmayan Galatasraylı kurmaylar ibreyi hemen bonservisi elinde olan Van Aanholt'a çevirdi.
GÖRÜŞMELER ARTIK İSTANBUL'DA
Crystal Palace'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Hollandalı sol bekin menajerini İstanbul'a davet etti. Takvim'in haberine göre; Hollandalı oyuncvunun menajeriyle görüşmeler artık İstanbul'a gercekleşecek.