Galatasaray transfer bombasını patlatmaya çok yaklaştı! Yeni sol bek Van Aanholt olacak

Galatasaray'da sol bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların 1. opsiyon olarak belirlediği Alex Moreno için Real Betis kulübü 2 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etmedi ve fiyatın arttırılmasını Galatasaray yönetiminden talep etti.