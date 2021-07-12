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Son dakika transfer haberleri: İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, listenin ilk sırasına geçen sezon kiraladığı Gedson Fernandes'i koyarken, yaşanan son dakika gelişmesi sarı-kırmızılıları heyecanlandırdı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Benfica'nın Joao Mario'yu kadrosuna katmaya yakın olduğunu ve bu transferin tamamlanmasının ardından Gedson Fernandes'in Galatasaray'a gitmesine izin verileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:58
Son dakika transfer haberleri: İtalyan gazeteci duyurdu! Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi

Fatih Terim yönetiminde yeni sezon hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda bir numaralı aday Gedson Fernandes...

Cimbom, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Portekizli orta saha oyuncusunu yeniden kiralamak için Benfica ile görüşmelerini sürdürürken, İtalya'dan sevindirici bir haber geldi.

MARIO BENFICA'YA, GEDSON G.SARAY'A!
Serie A'nın son şampiyonu Inter, Joao Mario ile yolları ayırdığını açıklarken, yıldız isimle Benfica'nın temasa geçtiği kaydedildi. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Gedson'la aynı bölgede görev yapan Mario'nun Benfica'ya transferinin an meselesi olduğu ve bu transferin ardından Gedson'un Galatasaray'a gitmesine izin verileceğini duyurdu.

Scihra, teknik direktör Fatih Terim ve Benfica Başkanı Rui Costa arasındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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