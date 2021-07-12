Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor! Amerika’ya dönecek (GS spor haberi)

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan DeAndre Yedlin'le yollar ayrılıyor. Amerikan basını, tecrübeli futbolcunun eski takımı Seattle Sounders'a dönmeye hazırlandığını iddia etti. Sounder Heart'taki haberde, "Zaman zaman başarılı performanslarına rağmen Yedlin'in kadrodaki yeri istikrarsız. Yedlin'in Galatasaray'a gittiği gibi ücretsiz ayrılma durumu ortaya çıktı. Yedlin daha önce ABD Milli Takım kampında Sounders'a geri dönmek istediğini söyledi. Seattle'da yaşayan ailesiyle her an buluşabilir" denildi.