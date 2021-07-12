Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor! Amerika’ya dönecek (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor! Amerika’ya dönecek (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılılarda DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor. Yedlin, eski takımı Sounders’ta forma giymek istediğini söyledi. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da DeAndre Yedlin ile yollar ayrılıyor! Amerika’ya dönecek (GS spor haberi)

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan DeAndre Yedlin'le yollar ayrılıyor. Amerikan basını, tecrübeli futbolcunun eski takımı Seattle Sounders'a dönmeye hazırlandığını iddia etti. Sounder Heart'taki haberde, "Zaman zaman başarılı performanslarına rağmen Yedlin'in kadrodaki yeri istikrarsız. Yedlin'in Galatasaray'a gittiği gibi ücretsiz ayrılma durumu ortaya çıktı. Yedlin daha önce ABD Milli Takım kampında Sounders'a geri dönmek istediğini söyledi. Seattle'da yaşayan ailesiyle her an buluşabilir" denildi.

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