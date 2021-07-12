Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu'yu bitiriyor! Önerilen rakam...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu'yu bitiriyor! Önerilen rakam...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yerli ismi daha renklerine bağlıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Alanyaspor'da forma giyen Berkan Kutlu'ya bu hafta imza attırmayı planlıyor. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:43
Son dakika transfer haberi: Galatasaray Berkan Kutlu'yu bitiriyor! Önerilen rakam...

Sezonu, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağı PSV Eindhoven maçıyla açacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılı kulüp yerli isimlerle anlaşmayı sürdürüyor. Daha önce Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz gibi isimleri renklerine bağlayan Aslan'ın son hedefi Alanyaspor forması giyen Berkan Kutlu... Hürriyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. 23 yaşındaki Berkan için önce 5 milyon euro isteyen Alanyaspor'un 3 milyon euro'ya ikna edilerek imzaların bu hafta atılması bekleniyor.

BERKAN KUTLU KİMDİR?

25 Ocak 1998 tarihinde İsviçre'de dünyaya gelen Berkan İsmail Kutlu, profesyonel kariyerine Monthey altyapısında başladı. Ardından Sion'un U21 takımına geçen Kutlu, 2020'de A takıma yükseldi ve bedelsiz olarak Alanyaspor'un yolunu tuttu. 1.86 boyundaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Türkiye'nin 21 yaş altı milli takımıyla 3 maça çıkan 23 yaşındaki genç futbolcu, geride bıraktığımız sezon tüm kulvarlarda 42 karşılaşmada görev almış, 3 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

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