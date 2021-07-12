Son dakika spor haberleri: İşte Galatasaray'ın transfer gündemindeki isimler! Rony Lopes, Berkan Kutlu, Patrick van Aanholt...

DORUKHAN TOKÖZ Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamayan Dorukhan Toköz için Galatasaray'ın devreye girdiği ve oyuncu ile görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

GASTON RAMIREZ Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Gaston Ramirez'den itiraf geldi. TYC Sports'ta yer alan habere göre Ramirez, kendisine yöneltilen transfer sorusuna, "Önceliğim kariyerime Avrupa'da devam etmek. Benim amacım, üst düzey futbol oynamak ve kararım bu yönde." dedi. Ramirez'in taliplerinden Avrupa'da yer alan tek kulüp Galatasaray. Galatasaray ile beraber River Plate ve Penarol kulübü yıldız isme talip.