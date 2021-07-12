Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı Fatih Terim sözleri! "Bir başkanla daha gerilirse..."

SERKAN KORKMAZ - YALNIZLIK VE TERİM
Galatasaray'da seçimin bitişiyle, teknik heyet ve taraftar, 41 oy farkla, zor da olsa kazanan yönetimle güçlü bir birliktelik sergiliyordu. Zamanla, PSV maçı ve yeni sezon yaklaştıkça, sosyal medyada Elmas yönetimine dair uç veren "homurdanmalar", eleştiri oklarına dönüştü.
Kasımpaşa maçı sonrası, Fatih Terim'i biraz keyifsiz gördüm. Sebep, mikrofonların önünde kamuoyunun meraklarıyla tek başına kalmak mı, yoksa işlerin ters gitmesi mi, bilmem. Açıklamasında yönetimin transfer çabasına kefil olması hayli dikkat çekiciydi. Fatih Hoca "ellerinden geleni yapıyorlar" diyerek, yönetimi korudu.
Galatasaray'da, gitmesi beklenenlerin gitmesi de gelmesi istenenlerin gelişi de sanıldığı kadar kolay olmayacak gibi duruyor. Yani; transfer bitiminde, taraftar gibi teknik heyetin de hoşnutsuz olması gayet mümkün. Transferin bittiği, sezonun başladığı o ana kadarki süreçte, Terim, Cengiz yönetimine olduğu gibi Elmas'a da medya aracılığıyla uyarılar(!) yapabilecek mi?