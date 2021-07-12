Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes çıkarması! Rui Costa ile görüşecek (GS spor haberi)

Başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanması Benfica'da işleri karıştırdı. Geçici olarak takımın başına geçen Rui Costa'nın teknik direktör Jesus'tan eldeki her oyuncuyu değerlendirmesini istediği ifade edildi.

Bu yüzden de başta Gedson olmak üzere kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddia edilen oyuncular için görüşmelere ara verildi.