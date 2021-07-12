Haberler Galatasaray Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes çıkarması! Rui Costa ile görüşecek (GS spor haberi)

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes çıkarması! Rui Costa ile görüşecek (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Gedson Fernandes ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Gedson belirsiliğini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Terim, Gedson transferi için Benfica’da geçici başkanlığa getirilen eski öğrencisi Rui Costa ile görüşecek. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaay haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes çıkarması! Rui Costa ile görüşecek (GS spor haberi)

Başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanması Benfica'da işleri karıştırdı. Geçici olarak takımın başına geçen Rui Costa'nın teknik direktör Jesus'tan eldeki her oyuncuyu değerlendirmesini istediği ifade edildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes çıkarması! Rui Costa ile görüşecek (GS spor haberi)

Bu yüzden de başta Gedson olmak üzere kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddia edilen oyuncular için görüşmelere ara verildi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes çıkarması! Rui Costa ile görüşecek (GS spor haberi)

Bu arada O Jogo gazetesi dün sayısında, "Benfica Başkanı Luís Filipe Vieira, mahkemenin talep ettiği 3 milyon euro'luk kefaleti ödeyene kadar ev hapsinde tutulacak" manşeti ile çıktı.

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes çıkarması! Rui Costa ile görüşecek (GS spor haberi)

FATİH TERİM DEVREYE GİRECEK

Benfica'da en üst koltuğa oturan Rui Costa, "Taraftarın benden ne beklediğini biliyorum. Bundan sonra sadece Benfica'nın çıkarları ön planda tutulacak" dedi. Fatih Terim'in eski talebesiyle görüşüp, Gedson konusunda öncelik talep etmesi bekleniyor.

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