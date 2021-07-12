Son dakika Galatasaray transfer haberi: Fatih Terim'den Gedson Fernandes çıkarması! Rui Costa ile görüşecek (GS spor haberi)

Başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanması Benfica'da işleri karıştırdı. Geçici olarak takımın başına geçen Rui Costa'nın teknik direktör Jesus'tan eldeki her oyuncuyu değerlendirmesini istediği ifade edildi.
Başkan Luis Filipe Vieira'nın tutuklanması Benfica'da işleri karıştırdı. Geçici olarak takımın başına geçen Rui Costa'nın teknik direktör Jesus'tan eldeki her oyuncuyu değerlendirmesini istediği ifade edildi.
Bu yüzden de başta Gedson olmak üzere kiralık olarak takımdan ayrılacağı iddia edilen oyuncular için görüşmelere ara verildi.
Bu arada O Jogo gazetesi dün sayısında, "Benfica Başkanı Luís Filipe Vieira, mahkemenin talep ettiği 3 milyon euro'luk kefaleti ödeyene kadar ev hapsinde tutulacak" manşeti ile çıktı.
FATİH TERİM DEVREYE GİRECEK
Benfica'da en üst koltuğa oturan Rui Costa, "Taraftarın benden ne beklediğini biliyorum. Bundan sonra sadece Benfica'nın çıkarları ön planda tutulacak" dedi. Fatih Terim'in eski talebesiyle görüşüp, Gedson konusunda öncelik talep etmesi bekleniyor.