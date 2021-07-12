Galatasaray'ın transfer hedefi Mario Rui için menajerinden flaş açıklama! "Kiralık teklif..."

Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda düşündüğü Napolili futbolcu Mario Rui için, yıldız ismin menajeri Mario Giuffredi açıklamalarda bulundu.

Rui'nin gelecek sezon Napoli'de devam edeceğini ifade eden menajer, Galatasaray'ın kendinlerine yaptığı teklifi de duyurdu.

"KİRALAMA TEKLİFİ YAPTILAR"

Mario Rui'nin menajeri, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bana kalırsa, Napoli'de harika sezonlar geçirdiğini düşünüyorum, bu yıl olmasa da. Geçtiğimiz sezon zor zamanlar geçirdi. Gattuso ile ilişkisi çok iyi değildi. Mario Rui'nin ayrılığına önümüzdeki sezon onay verebilirim. Umuyorum bu sezonu iyi geçirecek ve transfer piyasası daha iyi olacak. Galatasaray meselesine gelince, kiralama teklifi yaptılar ama kendisi Napoli'den ayrılmayacak." dedi.