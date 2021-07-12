Galatasaray'a Radamel Falcao ve transfer müjdesi! Yeni talibi...

Galatasaray 'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti.

Radamel Falcao ile ilgili yeni iddia ise Suudi Arabistan'dan geldi. Takvim'in haberine göre; Suudi ekibi Al İttihad'ın 35 yaşındaki golcü için temaslara başladı.