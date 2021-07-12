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Galatasaray'a Radamel Falcao ve transfer müjdesi! Yeni talibi...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu, kazandığı yüksek maaş nedeniyle elden çıkarmak isterken, sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Radamel Falcao'ya Katar'dan transfer teklifi geldiği iddia edilirken, bu iddiaya bir yenisi daha eklendi. Öte yandan Cimbom, Radamel Falcao ile yollarını kesin olarak ayırmak istiyor. İşte detaylar.... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Galatasaray'a Radamel Falcao ve transfer müjdesi! Yeni talibi...

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Tecrübeli oyuncunun geçtiğimiz günlerde Katar'dan transfer teklifi aldığı iddia edilmişti.

Galatasaray'a Radamel Falcao ve transfer müjdesi! Yeni talibi...

Radamel Falcao ile ilgili yeni iddia ise Suudi Arabistan'dan geldi. Takvim'in haberine göre; Suudi ekibi Al İttihad'ın 35 yaşındaki golcü için temaslara başladı.

Galatasaray'a Radamel Falcao ve transfer müjdesi! Yeni talibi...

Galatasaray Yönetimi ise 5 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan oyuncusuyla yolları kesin olarak ayırmayı planlıyor. Yönetimin Katar'dan gelen teklifi de değerlendirdiği ve kısa süre içinde karar vereceği bildirildi.

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