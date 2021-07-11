Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Stryger Larsen'e Fiorentina talip oldu

Galatasaray'ın sağ bek adayları arasında yer alan Stryger Larsen için Fiorentina da devreye girdi. Menekşelerin, Lirola'yı yeniden kiralamayı düşündüğü belirtilirken istenilen oyunculardan birinin Galatasaray'ın da gündeminde olan Stryger Larsen olduğu ifade edildi. Şu anda Galatasaray'la hem menajerinin hem de Udinese'nin görüşme halinde olduğunu ancak durumun çok da iyi gitmediğini dile getirildi. Udinese ve Danimarka milli takımının sağ bekinin de İtalya'da kalmayı düşünmesi nedeniyle Fiorentina ihtimalinin arttığı iddia edildi.