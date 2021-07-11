Götze: Büyük savaş olacak

PSV Eindhoven'ın Alman yıldızı Mario Götze ve Brezilyalı stoperi Andre Ramalho, Galatasaray maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Çok kritik iki maça çıkacaklarını belirten Götze, "Galatasaray maçları, bizim için en önemli maçlar olacak ve bu maçları kazanmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde tekrar oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Ramalho ise, "Elemelerdeki duyguyu bilirim; savaş, savaş, savaş! Galatasaray'ı yenmek için en iyi seviyeye ulaşmamız lazım ve ulaşacağız. Galatasaray'a karşı büyük bir savaşa hazır olmalıyız" dedi.