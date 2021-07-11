Galatasaray'ın Paulinho transferinde yeni gelişme!

Paulinho ya Galatasaray'ın teklifini kabul edecek ya da Avrupa'ya veda edecek. Brezilyalı yıldızla ilgilenen Benfica ve Atletico Madrid tekliflerini geri çekti. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı kulüplerin ismi geçiyor ama onlardan da somut bir teklif yok. Ayrıca yeniden Avrupa'ya dönmeyi isteyen Paulinho için bu teklifler pek de çekici gelmiyor. Brezilya basını, "Paulinho, Avrupa'da kalmak istiyorsa Galatasaray'ın teklifini ciddiye alması gerekecek. Öncelikle de yıllık ücretinde indirim yapması şart" yorumunu yaptı.