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Galatasaray'ın Paulinho transferinde yeni gelişme!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, orta sahaya Brezilyalı Paulinho'yu dahil etmek isterken, konu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ve Benfica'nın da oyuncuya ilgi duyduğu dile getirilirken, her iki kulübün de bu transferden vazgeçtiği öğrenildi. İşte detaylar... | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2021 Pazar 06:50
Galatasaray'ın Paulinho transferinde yeni gelişme!

Paulinho ya Galatasaray'ın teklifini kabul edecek ya da Avrupa'ya veda edecek. Brezilyalı yıldızla ilgilenen Benfica ve Atletico Madrid tekliflerini geri çekti. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı kulüplerin ismi geçiyor ama onlardan da somut bir teklif yok. Ayrıca yeniden Avrupa'ya dönmeyi isteyen Paulinho için bu teklifler pek de çekici gelmiyor. Brezilya basını, "Paulinho, Avrupa'da kalmak istiyorsa Galatasaray'ın teklifini ciddiye alması gerekecek. Öncelikle de yıllık ücretinde indirim yapması şart" yorumunu yaptı.

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