Galatasaray'da sol bek için yeni aday belli oldu! Ludwig Augustinsson...

Cimbom sol bek transferi için yoğun bir mesai harcıyor... Sol bek listesinin ilk sırasında İsveçli Ludwig Augustinsson var ancak şu an için herhangi anlaşma yok, görüşmeler sürüyor.

Takvim'in haberine göre; tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile önümüzdeki hafta kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Alman ekibi Werder Bremen'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro...