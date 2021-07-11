Galatasaray'da sol bek için yeni aday belli oldu! Ludwig Augustinsson...

Cimbom sol bek transferi için yoğun bir mesai harcıyor... Sol bek listesinin ilk sırasında İsveçli Ludwig Augustinsson var ancak şu an için herhangi anlaşma yok, görüşmeler sürüyor.
Cimbom sol bek transferi için yoğun bir mesai harcıyor... Sol bek listesinin ilk sırasında İsveçli Ludwig Augustinsson var ancak şu an için herhangi anlaşma yok, görüşmeler sürüyor.
Takvim'in haberine göre; tecrübeli oyuncunun Galatasaray ile önümüzdeki hafta kritik bir görüşme yapacağı öğrenildi. Alman ekibi Werder Bremen'de forma giyen 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro...
Sarı-Kırmızılılar, sağ bek tranferinde de sıcak saatler yaşıyor. Danimarkalı Jens Stryger Larsen ile görüşmeler sürüyor. Udinese 4 milyon Euro bonservis istiyor, Galatasaray bu rakamlara çıkmak istemiyor.
LUDWIG AUGUSTINSSON KİMDİR?
Tam adı Hans Carl Ludwig Augustinsson olan futbolcu, 21 Nisan 1994 tarihinde İsveç'in Stockholm kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin IF Brommapojkarna takımında başlayan İsveçli futbolcu, Ocak 2012'de aynı takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Kariyerinde çıktığı 297 maçta 11 gol ve 63 asistlik bir performans sergileyen Kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden İsveç Milli Takımı'nda da görev yapan Augustinsson, milli formayla 36 müsabakada görev aldı.