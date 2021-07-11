5 isme lisans çıkmadı

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven işe karşılaşacak olan Galatasaray'da 28 futbolcunun lisansı çıkarıldı ve isimleri TFF'ye bildirdi. Bu isimler arasında Mbaye Diagne, Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan ve Taylan Antalyalı yer almadı. Lisans için tatilde olan Muslera'nın Türkiye'ye dönüşü bekleniyor. Fıtık ameliyatı olan Taylan'ın ise sağlık raporları... Omar ve Diagne'ye lisans çıkarılması beklenmezken Oğulcan'daki sorun şimdilik bilinmiyor.



İşte bildirilen isimler; Ali Yavuz, Alpaslan, Arda, Atalay, Aytaç, Barış Alper, Berk, Luyindama, Yedlin, Emin Bayram, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Emre Taşdemir, Erken Süer, Fatih, Gökay Güney, Işık Kaan, İsmail Çipe, Sekidika, Marcao, Mohamed, Kerem, Ömer, Falcao, Babel, Feghouli, Ozornwafor, Yunus