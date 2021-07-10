Taylan cevabı

A Milli Takım hocası Şenol Güneş, önceki gün basın toplantısında Taylan Antalyalı için, "Temposu düşüktü. Madem sakat değildi, neden ameliyat oldu anlamadım" demişti. Galatasaray ise cevap olarak, "Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır. Oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve turnuva öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır" açıklamasını yaptı.
A Milli Takım hocası Şenol Güneş, önceki gün basın toplantısında Taylan Antalyalı için, "Temposu düşüktü. Madem sakat değildi, neden ameliyat oldu anlamadım" demişti. Galatasaray, "Sporcu sağlığı Galatasaray'ın önceliklerindendir. Oyuncumuzun geçirdiği basit operasyon, öncesi, sonrası ve her safhası ile detaylıca planlanmış, başarı ile sonuçlanmıştır. Oyuncumuz bu süreci kısıtlı tatil süresinden fedakarlık ederek, Milli Takım'da oynayabilmek için hızlandırmış ve turnuva öncesinde, performansını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde tamamlanmıştır" diyerek Güneş'e cevap verdi.