Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'nun peşinde!

Belhanda'nın yerine 10 numara arayan G.Saray, 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen Nicolae Stanciu'da mutlu sona yaklaşıyor. Rumen DigiSport, Fatih Terim'in ısrarla istediği Rumen maestronun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını duyurdu.

Haberde Cimbom'un 28 yaşındaki futbolcu için 4.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca Slavia Prag'ın 5.5 milyon euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon euro'luk farkın transferi mümkün kıldığı dile getirildi.