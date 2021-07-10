Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'nun peşinde!

Belhanda'nın yerine 10 numara arayan G.Saray, 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen Nicolae Stanciu'da mutlu sona yaklaşıyor. Rumen DigiSport, Fatih Terim'in ısrarla istediği Rumen maestronun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını duyurdu.
Haberde Cimbom'un 28 yaşındaki futbolcu için 4.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca Slavia Prag'ın 5.5 milyon euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon euro'luk farkın transferi mümkün kıldığı dile getirildi.
Çekya ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.69 boyundaki futbolcu; şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. Tecrübeli oyuncu için yapılan pazarlıklar artık son aşamaya gelmiş durumda.