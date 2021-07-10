Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'nun peşinde!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'nun peşinde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Younes Belhanda'nın yerine 10 numara arayışlarına hız verirken, gündeme gelen son isim Nicolae Stanciu oldu. Rumen basını, Çek ekibi Slavia Prag'da forma giyen yıldız futbolcu için sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'nun peşinde!

Belhanda'nın yerine 10 numara arayan G.Saray, 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen Nicolae Stanciu'da mutlu sona yaklaşıyor. Rumen DigiSport, Fatih Terim'in ısrarla istediği Rumen maestronun sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığını duyurdu.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'nun peşinde!

Haberde Cimbom'un 28 yaşındaki futbolcu için 4.5 milyon euro'luk bir teklif sunduğu belirtildi. Ayrıca Slavia Prag'ın 5.5 milyon euro talep ettiği ve aradaki 1 milyon euro'luk farkın transferi mümkün kıldığı dile getirildi.

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray Nicolae Stanciu'nun peşinde!

Çekya ekibi ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 1.69 boyundaki futbolcu; şutları, oyun görüşü, milimetrik pasları ile tam bir futbol sihirbazı. Tecrübeli oyuncu için yapılan pazarlıklar artık son aşamaya gelmiş durumda.

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