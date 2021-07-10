Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao bombası patlıyor! Xavi Hernandez... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao bombası patlıyor! Xavi Hernandez... (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Transfer arayışlarını sürdüren sarı kırmızılılarda Radamel Falcao heyecanı yaşanıyor... Geçtiğimiz sezon ABD'den gelen teklifleri reddeden, 7 milyon Euro'ya yaklaşan maliyetiyle sarı kırmızılı yönetimi zorlayan golcü oyuncu o kulüpler pazarlığa oturdu. İşte dair tüm detaylar ve transferde Xavi Hernandez detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:28
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao bombası patlıyor! Xavi Hernandez... (GS spor haberi)

Yaklaşan PSV maçı öncesi kadrosunu güçlendirmek için adeta dört koldan transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da futbol takımının maliyetini düşürmek ve yeni isimlere yer açmak için mesai harcıyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao bombası patlıyor! Xavi Hernandez... (GS spor haberi)

Sarı kırmızılıların kadrosunda net 5 milyon Euro ücretinin yanı sıra bonuslar, maç başı ücretleri gibi ek ödemeleriyle neredeyse 7 milyon Euro'ya yaklaşan maliyetiyle en çok kazanan ismi Radamel Falcao.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao bombası patlıyor! Xavi Hernandez... (GS spor haberi)

Cimbom geçtiğimiz sezondan beri yıldız oyuncuyla yollarını ayırmak amacında. Ancak Kolombiyalı golcü ABD Ligi dahil kendine gelen birçok teklifi şu ana kadar elinin tersiyle itmişti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao bombası patlıyor! Xavi Hernandez... (GS spor haberi)

XAVI FAKTÖRÜ ÖNEMLİ

Hafta başında oyuncunun menajerine, kesin bir dille artık takımda düşünülmediği bildirilip kendisine kulüp bulması istenmişti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yaşanan bu gelişme üzerine Katar ekiplerinden Al-Sadd, Falcao için ön görüşme talep ederken, yıldız oyuncu da Galatasaray kariyerinde ilk defa kendine gelen bir teklife olumlu yaklaştı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao bombası patlıyor! Xavi Hernandez... (GS spor haberi)

Falcao'nun, Xavi'nin teknik direktör olmasından dolayı bu sefer ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken sarı kırmızılılar da tarafların anlaşması durumunda gerekli kolaylığı sağlayacağını Katar ekibine bildirdi. Eğer Falcao bu defa 'Tamam' derse Galatasaray büyük bir mali yükten kurtulacak.

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