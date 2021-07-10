Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Radamel Falcao bombası patlıyor! Xavi Hernandez... (GS spor haberi)

Yaklaşan PSV maçı öncesi kadrosunu güçlendirmek için adeta dört koldan transfer girişimlerini sürdüren Galatasaray, bir yandan da futbol takımının maliyetini düşürmek ve yeni isimlere yer açmak için mesai harcıyor.

Sarı kırmızılıların kadrosunda net 5 milyon Euro ücretinin yanı sıra bonuslar, maç başı ücretleri gibi ek ödemeleriyle neredeyse 7 milyon Euro'ya yaklaşan maliyetiyle en çok kazanan ismi Radamel Falcao.