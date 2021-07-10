Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer bitiyor

Geçen sezon kiralanan ve son düzlükteki performansıyla ağızlara bal çalan Gedson Fernandes yeniden Galatasaray 'a geliyor. Uzun süredir Benfica ile görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar transferi son noktaya taşıdı.

Cimbom, 22 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Rakamlar tam olarak netleşmese de 2 milyon euro kiralama ödeneceği, 8 milyon euro da satın alma bedeli konulacağı iddia edildi.