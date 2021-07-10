Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer bitiyor

Geçen sezon kiralanan ve son düzlükteki performansıyla ağızlara bal çalan Gedson Fernandes yeniden Galatasaray'a geliyor. Uzun süredir Benfica ile görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar transferi son noktaya taşıdı.
Cimbom, 22 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Rakamlar tam olarak netleşmese de 2 milyon euro kiralama ödeneceği, 8 milyon euro da satın alma bedeli konulacağı iddia edildi.
Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi olan Rui Costa, Benfica'da Sportif Direktörlük görevinden geçici olarak başkanlığa getirildi. Başkan Vieira'nın birçok konuda suçlanıp tutuklanmasının ardından Rui Costa göreve getirilirken, bu durum Galatasaray'ın Gedson transferinde elini güçlendirdi.