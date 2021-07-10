Haberler Galatasaray Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer bitiyor

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer bitiyor

Son dakika transfer haberi... Kadrosuna şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara ve Barış Alper Yılmaz'ı katan Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısında kiraladığı Gedson Fernandes'i yeniden renklerine bağlama konusunda da mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız orta sahanın kulübü Benfica ile el sıkıştı. Fatih Terim'in Fiorentina'dan eski öğrencisi Rui Costa'nın Portekiz ekibinde başkanlık görevine getirilmesi de Galatasaray'ın işini kolaylaştırdı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer bitiyor

Geçen sezon kiralanan ve son düzlükteki performansıyla ağızlara bal çalan Gedson Fernandes yeniden Galatasaray'a geliyor. Uzun süredir Benfica ile görüşen sarı-kırmızılı kurmaylar transferi son noktaya taşıdı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer bitiyor

Cimbom, 22 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Rakamlar tam olarak netleşmese de 2 milyon euro kiralama ödeneceği, 8 milyon euro da satın alma bedeli konulacağı iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer bitiyor

Fatih Terim'in Fiorentina ve Milan'dan öğrencisi olan Rui Costa, Benfica'da Sportif Direktörlük görevinden geçici olarak başkanlığa getirildi. Başkan Vieira'nın birçok konuda suçlanıp tutuklanmasının ardından Rui Costa göreve getirilirken, bu durum Galatasaray'ın Gedson transferinde elini güçlendirdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Transfer bitiyor

Costa, geçen sezon devre arasında Terim'le yaptığı görüşme sonucu Gedson'un kiralanmasına izin vermişti. Gedson'un herhangi bir aksilik çıkmazsa G.Saray'ın 21 Temmuz'da Hollanda'da PSV ile yapacağı Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında sahada olacağı öğrenildi.

SON DAKİKA