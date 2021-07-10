Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Radamel Falcao Braga’ya

Son dakika transfer haberleri: Sakatlıklarla geçen Galatasaray kariyerinde beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'ya iki kulübün talip olduğu ortaya atıldı. Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Falcao'nun menajeri, Braga ile görüşerek Kolombiyalı yıldızı önerdi. (GS spor haberi)
Sakatlıklarlageçen Galatasaray kariyerinde beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'ya iki kulübün talip olduğu ortaya atıldı. Portekiz'den A Bola'nın haberine göre; Falcao'nun menajeri, Braga ile görüşerek Kolombiyalı yıldızı önerdi. Braga'nın teklifi reddetmediği ve dikkate aldığı belirtildi. Diğer yandan Katar kulübü Al Watan'ın da Falcao'nun durumunu sorduğu iddia edildi.