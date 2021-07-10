Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar ilk hazırlık maçında Dinamo Bükreş ile karşılaşmış ve sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Aslan, bugün ise Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaşıyor.

CANLI SKOR

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa



14' Brecka

18' Ömer Bayram

23' Oğulcan

İLK 11'LER

Galatasaray: Berk, Yedlin, Luyindama, Ozornwafor, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan, Yunus Akgün, Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Brecka, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Sadiku, Hajradinovic, Doğucan, Travnik, Tarkan Serbest, Yasin Dülger, Yusuf Erdoğan

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.