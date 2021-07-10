Akıllı oynamalıyız

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, PSV maçıyla ilgili konuştu. Yıldız futbolcu, "PSV çok güçlü bir takım. Fatih hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Akıllı oynamamız gerekiyor. Sezonu rakiplerden önce açmamız, erken form tutmamızı sağlayacak" şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray'ınBrezilyalı stoperi Marcao, dünkü antrenman öncesi röportaj verdi. PSV maçı hakkında konuşan Marcao, "Antrenmanlarımıza yoğun şekilde başladık. Her yeni sezon bir öncekinden zor oluyor. Avrupa maçımız ve Türkiye ligi var. Galatasaray olarak hedefimiz en yukarıda olmak. Zor bir maç bizi bekliyor. PSV çok güçlü bir takım. Fatih hocamız bizi en iyi şekilde hazırlıyor. Akıllı oynamamız gerekiyor. Sezonu rakiplerden önce açmamız, erken form tutmamızı sağlayacak" şeklinde görüş belirtti.