Terim’den tarihi değiştiren imza

Fatih Terim, Galatasaray'a ilk imzasını 8 Temmuz 1974 yılında atarken sarı-kırmızılı ekip bugünü anmayı ihmal etmedi. Kulübün sosyal medya hesaplarından, "Tarihi değiştiren imza" başlığıyla bir video paylaşılırken tecrübeli hoca, Adana Demirspor'dan sarıkırmızılı takıma geldiği o günle ilgili, "Babamın, Metin Oktay ağabeye 'Oğlum sana emanet' dediğinden bu yana 47 yıl geçmiş. Bu yılları çok istediğim yerde, Galatasaray'da geçirdim. Bunca yıl bu camiaya hizmet etmek benim için gurur verici. İyi ki Galatasaraylıyım, iyi ki Galatasaray'da oynamışım. İyi ki Galatasaray'da hocalık yapıyorum" dedi.