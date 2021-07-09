Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transferde Beşiktaş'a karşı flaş hamle! Valentin Rosier...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transferde Beşiktaş'a karşı flaş hamle! Valentin Rosier...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Dış transferde bir süredir sessizliğini koruyan Galatasaray'dan bomba bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların, geride bıraktığımız sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve siyah-beyazlı kulübün de bonservisini almak istediği Valentin Rosier için girişimlere başladığı ortaya çıktı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 08:12 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 08:23
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transferde Beşiktaş'a karşı flaş hamle! Valentin Rosier...

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine yabancı transferinde ağırlığı defans hattına verdi. Omar'ın gözündeki problemin sürmesi, Yedlin'in de güven vermemesi nedeniyle sağ bek arayan Galatasaray, Danimarkalı Stryger Larsen için kapısını çaldığı Udinese ile anlaşamayınca tanıdık bir isme yöneldi: Valentin Rosier...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transferde Beşiktaş'a karşı flaş hamle! Valentin Rosier...

Sabah'ın haberine göre geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bonservisi Sporting'te olan Fransız futbolcu için harekete geçen sarı-kırmızılılar, Ghezzal'dan sonra ezeli rakiplerinin bir başka yıldızına daha kancayı taktı.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transferde Beşiktaş'a karşı flaş hamle! Valentin Rosier...

Galatasaray, Portekiz ekibinden de bonservis için '5 milyon euro' cevabını aldı. Ancak Barış Alper Yılmaz için 1.5 milyon euro bonservis ödeyen Galatasaray'ın transfer limiti 3 milyon euro civarında. Fransız sağ bekin beklentisi ise yıllık minimum 1.3 milyon euro...

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan transferde Beşiktaş'a karşı flaş hamle! Valentin Rosier...

Sarı-kırmızılılar, bu yüzden Rosier için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ile tekrar Lizbon ekibinin kapısını çalacak. Beşiktaş formasıyla 37 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki defans oyuncusu, bu maçlarda 3 gole imzasını atarken 7 de asist yapma başarısı gösterdi.

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