Haberler Galatasaray Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Anel Ahmedhodzic için Napoli ile yarışıyor (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Anel Ahmedhodzic için Napoli ile yarışıyor (GS spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarına devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...  Luyindama konusunda Spartak Moskova ile anlaşamayan sarı kırmızılılar, Malmö'de forma giyen 1.92'lik stoper Anel Ahmedhodzic'i gündemine aldı. Aslan, bu transferde Napoli ile yarışıyor. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberi: Galatasaray düğmeye bastı! Anel Ahmedhodzic için Napoli ile yarışıyor (GS spor haberi)

Galatasaray'ın transferde önceliği stoper değil. Sarı-kırmızılılar, henüz Luyindama konusunda Spartak Moskova ile anlaşamadı. Buna rağmen scout ekibinin yönetime sunduğu stoperler üzerinde çalışmalar devam ediyor. İtalyanlar, adaylar arasına sürpriz bir ismi daha soktu: Anel Ahmedhodzic. Malmö'de forma giyen 1.92'lik stoper için Galatasaray, Napoli ile yarışmaya başladı. Şu an için Galatasaray'ın 22 yaşındaki Anel için bir teklif sunup sunmadığı hakkında net bir bilgi yok. Ancak ciddi bir ilgi olduğu iddiası var.

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